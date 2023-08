Siracusa, 42enne evade dai domiciliari per andare in piazza di notte

È evasa dall’abitazione in cui era sottoposta agli arresti domiciliari per andare di notte in una piazza nel centro storico di Ortigia a Siracusa. Lì i carabinieri hanno rintracciato la donna di 42 anni che era stata precedentemente arrestata per reati legati al mondo delle sostanze stupefacenti. Per questo, la 42enne era finita ai domiciliari. Dalla casa, però, si è allontanata senza alcuna autorizzazione. Così, notata in giro dai militari è stata arrestata di nuovo, questa volta per evasione ed è stata sottoposta nuovamente agli arresti domiciliari nella propria abitazione.