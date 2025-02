Evade dai domiciliari ad Adrano: «Sono uscito per disperazione, in casa mi sentivo soffocare»

«Sono uscito per disperazione, in casa mi sentivo soffocare». Sarebbe stata questa la giustificazione utilizzata da un 37enne di Adrano (in provincia di Catania) che, sottoposto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, non è stato trovato in casa durante un controllo da parte della polizia. L’uomo, una volta rientrato, è stato arrestato per il reato di evasione.

Ad allertare gli agenti, è stato l’allarme del braccialetto elettronico del 37enne appena ha lasciato l’abitazione. Circa un’ora dopo, è stato lo stesso uomo a tornare a casa. Lì ha trovato i poliziotti che lo hanno arrestato per evasione. Non è riuscito a dare nessuna spiegazione plausibile all’allontanamento, ma ha ammesso le proprie responsabilità sostenendo di essere «uscito per disperazione, in casa mi sentivo soffocare».

Dopo un periodo passato in carcere per minacce e atti persecutori nei confronti di una donna con cui aveva avuto una breve relazione, per il 37enne erano stati disposti i domiciliari. Una misura a cui è stato sottoposto anche dopo l’arresto per evasione.