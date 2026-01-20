Etna, famiglia di turisti salvata dalla bufera: con loro anche una bimba di 4 anni

20/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Sorpresi da una bufera di neve sull’Etna: è stato necessario l’intervento del Soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi per una famiglia di turisti svizzeri. Le tre persone – tra cui una bimba di 4 anni – si trovavano in zona Crateri Silvestri e stavano per tornare in albergo, in auto, quando sono iniziati forte vento e neve. A dare l’allarme è stato il titolare della struttura che li attendeva, allertato dalla stessa famiglia rimasta bloccata a bordo del mezzo. Le condizioni meteo hanno messo in difficoltà anche gli stessi soccorsi, costretti a lasciare il proprio mezzo per proseguire a piedi lungo il sentiero che porta al Rifugio Sapienza. Attraversando cumuli di neve alti fino a un metro e mezzo. Una volta localizzata e raggiunta la famiglia, gli specialisti del soccorso alpino hanno trovato i tre molto spaventati e con un principio di ipotermia. Le operazioni si sono concluse con l’arrivo dei tre in albergo intorno alle 23.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio 2026
di

Settimana, questa dal 19 gennaio, caratterizzata da un grande slancio introspettivo, con un oroscopo che invita i segni zodiacali a guardarsi dentro e a trovare le formule per stare bene. I privilegiati saranno i segni di Terra e quelli d’Aria. In particolare, Toro e Vergine trovano benessere, mentre il Capricorno obbiettivi. Gemelli, Bilancia e Acquario […]

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio 2026
di

L’oroscopo di questa settimana da lunedì 12 gennaio stacca Venere dal Capricorno. Mentre Sole, Marte e Mercurio rafforzano ancora i segni di terra, con pensieri e valutazioni che rimangono solidi e razionali, i sentimenti arrivano in Acquario e si liberano con forza e intensità. Ma c’è spazio per tutti i segni nel nuovo oroscopo della […]

Oroscopo settimanale dal 5 all’11 gennaio 2026
di

La settimana dal 5 gennaio si presenta variegata e con un oroscopo all’insegna della mutevolezza della Luna. Che parlerà di volitività e ricerca di sicurezza, e metterà alcuni segni in difficoltà. Ariete e Bilancia dovranno decidere se sia il caso di cambiare radicalmente direzione. Mentre il Cancro non si ferma nella sua ricerca di sicurezze […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze