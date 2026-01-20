Sorpresi da una bufera di neve sull’Etna: è stato necessario l’intervento del Soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi per una famiglia di turisti svizzeri. Le tre persone – tra cui una bimba di 4 anni – si trovavano in zona Crateri Silvestri e stavano per tornare in albergo, in auto, quando sono iniziati forte vento e neve. A dare l’allarme è stato il titolare della struttura che li attendeva, allertato dalla stessa famiglia rimasta bloccata a bordo del mezzo. Le condizioni meteo hanno messo in difficoltà anche gli stessi soccorsi, costretti a lasciare il proprio mezzo per proseguire a piedi lungo il sentiero che porta al Rifugio Sapienza. Attraversando cumuli di neve alti fino a un metro e mezzo. Una volta localizzata e raggiunta la famiglia, gli specialisti del soccorso alpino hanno trovato i tre molto spaventati e con un principio di ipotermia. Le operazioni si sono concluse con l’arrivo dei tre in albergo intorno alle 23.