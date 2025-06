Ragusa, tenta di estorcere i soldi al parroco e lo minaccia

Tentata estorsione e minacce ai danni del parroco della cattedrale di Ragusa. È questo il motivo per cui è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato un pluripregiudicato 31enne. Secondo ciò che è stato ricostruito nel corso delle indagini, l’uomo avrebbe preteso dal sacerdote la consegna di circa 700 euro. Di fronte al rifiuto, il 31enne lo avrebbe minacciato. Chiamati a intervenire, sono arrivati i militari.

Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 31enne come richiesto anche dalla pubblica accusa. L’uomo era già in regime di libertà vigilata e in attesa di essere associato a una Rems (una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, cioè una struttura che ospita autori di reati affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi) per precedenti procedimenti. La prossima udienza del processo per direttissima è stata fissata per il mese di luglio.