Esplosione e crollo di un edificio a Palermo: evacuate alcune abitazioni

Un incendio è divampato a causa di un’esplosione a Palermo nel quartiere Arenella in piazza Tonnara dove è andato danneggiato il bar gelateria Dolce Brivido. È stato necessario evacuare alcune abitazioni per consentire alle tante squadre di vigili del fuoco intervenute di potere operare in sicurezza. L’incendio ha danneggiato la struttura. Le fiamme hanno provocato la caduta del solaio. Sono intervenute anche le squadre cinofile per verificare che non ci fossero vittime o feriti intrappolati tra le macerie. Due persone sono state messe in salvo. Sono in corso le indagini della polizia e dei tecnici per accertare le cause dell’incendio.