Esplosione a Catania, il procuratore Curcio: «Aperta un’inchiesta, indagini in corso»

La procura di Catania ha aperto un’inchiesta sull’esplosione di gas nel quartiere San Giovanni Galermo, che ha coinvolto due palazzine: il reato ipotizzato è disastro colposo. Lo ha confermato all’agenzia di stampa Ansa il procuratore di Catania, Francesco Curcio. «Abbiamo indagini in corso», dice. I titolari del fascicolo sono il procuratore aggiunto Fabio Scavone e il sostituto Emanuele Vadalà. Nell’esplosione sono rimaste ferite 14 persone. «Gli operai coinvolti nell’esplosione, insieme all’ingegnere, stanno bene, sono fuori pericolo e sono già usciti dall’ospedale», dice Gianfranco Todaro, presidente di Catania Rete Gas. «È ancora troppo presto per trarre delle conclusioni certe su quanto accaduto e ancora non possiamo sbilanciarci con affermazioni premature – aggiunge – C’è stata sicuramente un’anomala fuga di gas di elevata importanza».

«Siamo intervenuti appena arrivata la segnalazione al nostro numero di pronto intervento – aggiunge Todaro – ed eravamo già sul posto nel giro di pochi minuti. La squadra stava per prendere contezza della situazione, e verificare le cause del forte odore di gas, quando c’è stata la terribile esplosione. Le prossime 24-48 ore saranno fondamentali per cercare di ripristinare il servizio. A ora tutte le condutture della zona sono chiuse, perché l’impianto va messo completamente in sicurezza».