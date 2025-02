Esplosione a Catania, un incontro su come presentare le richieste di risarcimento

Un banchetto per fornire assistenza ai cittadini che hanno subìto danni causati dall’esplosione per la fuga di gas nel quartiere Trappeto Nord- San Giovanni Galermo, a Catania. L’iniziativa – dal titolo Incontriamo i cittadini, costruiamo Catania – è stata organizzata dal Movimento cinque stelle per domenica 2 marzo, a partire dalle 10, in piazza Stesicoro. «A tutti i cittadini – spiega la deputata regionale del M5s Jose Marano – di aderire al comitato cittadino che è stato costituire per presentare una richiesta di risarcimento».

Un banchetto nel centro di Catania per dare assistenza e fornire informazioni utili a tutti coloro i quali vorranno chiedere un ristoro per l’interruzione nella fornitura di gas. «Il supporto ai cittadini – sottolinea la deputata pentastellata – va dato sia durante che dopo le emergenze». L’iniziativa sarà anche un’occasione per un confronto su caro energia, cementificazione, emergenza rifiuti e inceneritori.

«Un appuntamento per mostrare vicinanza a tutte le famiglie che hanno patito disagi enormi – aggiunge il consigliere della IV Municipalità Giuseppe Ragusa – senza acqua calda né riscaldamento e alle quali spetta adesso una giusta riparazione».