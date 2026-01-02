Esplode una bombola in un appartamento ad Aci Castello

Una bombola del gas è esplosa, nel tardo pomeriggio di oggi, all’interno di un residence ad Aci Castello, in provincia di Catania. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Antonello Da Messina per un incendio in un appartamento. Come riporta Acireale Social, intorno alle 18.30, si è avvertito un forte boato. Sul posto, all’altezza della Grotta Smeralda, anche carabinieri, polizia municipale e 118. Non si registrano feriti.

Appartamento dichiarato inagibile

Secondo quanto ricostruito, prima della fiammata principale si sarebbe verificato un piccolo ritorno di fiamma che ha messo in allarme i due inquilini. Proprio questo ha permesso loro di uscire immediatamente dall’appartamento, evitando conseguenze peggiori. L’abitazione non ha riportato crolli, ma gli interni risultano anneriti dal fumo e dalle fiamme. L’immobile è stato dichiarato inagibile, mentre le abitazioni limitrofe all’interno del residence non hanno subito danni e restano agibili.