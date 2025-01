«Stavo cambiando la bombola ed è esplosa»: il racconto dell’uomo ferito a Catania

«Una fuga di gas, poi la sfiammata e lo scoppio». É il protagonista della vicenda a raccontare a MeridioNews cosa è successo in casa sua oggi pomeriggio, poco dopo le 17.30, quando dalla bombola si è verificato un improvviso e violento rilascio di gas. «Era finita e la stavo sostituendo, come ho fatto già molte altre volte. Questa volta, però, qualcosa è andato storto». E, infatti, all’interno dell’abitazione – che si trova al piano terra di una palazzina in via Reclusorio del Lume a Catania – l’uomo è rimasto ferito, in modo lieve.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza e hanno accertato che non fosse necessario evacuare la casa. Per le ferite riportate dall’uomo – ustioni lievi alla mano sinistra e al volto – sono arrivati gli operatori del 118 a bordo di una ambulanza. Una volta medicato, l’uomo ha scelto di non essere portato in ospedale per ulteriori controlli come era stato invece consigliato dai sanitari. In casa, erano presenti anche la moglie e la figlia dell’uomo che sono rimaste illese. Apprensione tra i vicini di casa che hanno sentito il botto dovuto all’esplosione della bombola e sono usciti in strada. Una via in parte interdetta al traffico per dei lavori della metropolitana.