Scoppia una bombola del gas ed esplode un appartamento a Licata, in provincia di Agrigento. Il fatto è avvenuto in via Carso. Nell’immobile è anche divampato un incendio. Secondo quanto si apprende due persone – marito e moglie, rispettivamente di 65 e 60 anni – sono rimaste ferite e sono state portate al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso.

Esplode appartamento a Licata: le condizioni dei feriti

L’uomo ha riportato delle ustioni mentre non si conoscono nel dettaglio le condizioni della donna. L’esplosione ha sventrato l’appartamento ed ha danneggiato anche l’immobile contiguo. Detriti sono caduti su due auto posteggiate lungo il ciglio del marciapiede sottostante, danneggiandole. A essere evacuati, in via precauzionale, sono stati tutti gli abitanti del palazzo. I pompieri di Licata e Agrigento stanno verificando l’agibilità dei due immobili. Per uno – quello dove si è registrata l’esplosione – l’agibilità sarebbe compromessa. Sul posto, per ricostruire l’accaduto, la guardia di finanza di Licata.