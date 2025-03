Belpasso, un escursionista si è perso nel bosco

Un escursionista si è perso in una zona boschiva a Belpasso, in provincia di Catania. Dopo la segnalazione, nella tarda serata di ieri è stato ritrovato dai militari della stazione del soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi (nel Catanese). L’uomo era in contrada Quercia di Chiodo e la guardia di finanza è intervenuta dopo la telefonata al 117. Nel corso delle ricerche dell’escursionista è stato utilizzato anche il cane Larson. Una volta rintracciato e messo in sicurezza, l’uomo è stato affidato alle cure degli operatori sanitari del 118 che, nel frattempo, erano arrivati sul posto.