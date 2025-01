Erosione delle coste, Mareamico Agrigento: «A rischio la pista ciclabile e la strada»

«A rischio crollo la pista ciclabile e la strada del viale delle Dune a San Leone», frazione di Agrigento. La denuncia – come già successo in passato – è dell’associazione Mareamico Agrigento. Stando a quanto dice l’associazione, il rischio crollo è aumentato «dopo le mareggiate dell’ultimo weekend». Mareamico dice che «l’erosione continua inesorabilmente a martellare le nostre coste e a mettere in serio pericolo anche le infrastrutture viarie. Gli interventi a rimedio – continua l’associazione – sono di esclusiva competenza della Regione siciliana, che – a quanto è dato a sapere – ha già pronto un progetto per cercare di rallentare il processo erosivo e salvare le nostre coste. Ma bisogna intervenire subito», conclude Mareamico Agrigento.