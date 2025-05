Quella della Handball Erice è una storia sportiva che ha dell’incredibile. Approdata in serie A soltanto nella stagione 2019-2020 la squadra ericina, soprannominata affettuosamente le arpie, ha in poco tempo scalato le gerarchie di questa disciplina sportiva, ponendosi all’attenzione nazionale con una pallamano moderna e di qualità. Oggi si scriverà un nuovo capitolo di questa storia con la prima partita delle semifinali scudetto contro Cassano Magnano. Si comincerà in Sicilia, al meglio delle tre gare, con eventuale gara tre ancora in casa per le ericine. L’obiettivo è quello di approdare alla finalissima scudetto dopo una stagione già esaltante.

La Handball Erice ha chiuso al primo posto la stagione regolare a quota 42 punti, con ben 21 vittorie su 22 gare e con la miglior difesa della serie A con appena 399 reti subite, a fronte del terzo attacco di tutto il campionato con 698 reti totali, di cui ben 128 segnate da Ateba Petronie. L’obiettivo è quello di rifarsi dopo le due finali scudetto consecutive, a cui la squadra ha preso parte, purtroppo con esito sfortunato. Nella stagione 2022/2023 lo scudetto è stato deciso in gara 3 a Salerno, in favore delle padrone di casa. Successo che ha permesso a Salerno di consolidare il secondo posto nella classifica storica degli scudetti vinti, dietro solo al Cassano Magnago. Nella stagione successiva, il Brixen Südtirol ha conquistato il suo nono scudetto, superando nuovamente Erice. Due secondi posti che però non possono fare dimenticare la vittoria delle due Supercoppe Italia, nel 2023 e nel 2024 , e dalle tre Coppe Italia consecutive, record siciliano femminile, l’ultima lo scorso febbraio.

Una comunità intera, adesso sogna la ciliegina sulla torta: il tricolore. Come spiega Gabriela Pessoa, terzina destra ericina, «Attendevamo da molti mesi questo momento della stagione, il più esaltante. Siamo molto concentrate, l’ultima vittoria ottenuta nella stagione regolare contro Bressanone ci consente di partire con un buon feeling per i playoff. Nelle prossime gare la cosa più importante sarà stare bene fisicamente e avere la testa libera, essere serene. Il nostro obiettivo è arrivare in fondo ed è un traguardo va conquistato passo dopo passo, con consapevolezza della nostra forza, ma anche con umiltà». Per la Capitana Loredana Benincasa : «Abbiamo già raggiunto due obiettivi importanti come la Supercoppa e la Coppa Italia, ma adesso ci attende il traguardo più ambito e difficile. Iniziamo in semifinale contro Cassano, avversaria che non dovremo assolutamente sottovalutare e che già ci ha messe in difficoltà in stagione regolare. Siamo pronte».

foto Joe Pappalardo – Ufficio Stampa Handball Erice