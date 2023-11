Enna, attivisti di Ultima generazione bloccano il traffico

Un blitz degli attivisti di Ultima generazione a Enna ha portato al blocco del traffico lungo l’arteria che collega a Pergusa. Sul posto è intervenuta la polizia che ha fatto spostare gli otto manifestanti seduti sulla carreggiata permettendo così il ripristino del flusso veicolare. Il blocco avrebbe avuto una durata di 15 minuti. I responsabili sono stati portati negli uffici della Digos per il riconoscimento e la denuncia per interruzione del transito e manifestazione non autorizzata.