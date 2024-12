Ancora un furto con spaccata in centro a Palermo. I ladri hanno forzato con l’aiuto di un piede di porco l’ingresso del Chiosco Cucina&drink in via Libertà, all’angolo con via Agrigento, nel salotto buono del capoluogo. I malviventi hanno portato via la cassa automatica e circa 240 euro in contanti. A condurre le indagini sono i carabinieri, che hanno acquisito le telecamere di sorveglianza. Secondo quanto si apprende, le immagini riprendono i tre ladri arrivati a bordo di un’auto: mentre uno sarebbe rimasto fuori a fare da palo, gli altri due si sarebbero introdotti nell’attività.