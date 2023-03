Attivisti incollati al Liotru di Catania. «Con il fossile, lo Stato finanzia la nostra morte»

Mani incollate alla fontana dell’Elefante in piazza Duomo a Catania. È andata in scena così la protesta di cinque attivisti di Ultima Generazione per la campagna Non paghiamo il fossile. Lo slogan scritto a caratteri cubitali in bianco su due striscioni arancioni che sono stati appesi sul Liotru. Gli attivisti hanno precisato che la colla che hanno utilizzato è rimovibile e non provocherà nessun danno al monumento più icononico del capoluogo etneo. «Chiediamo lo stop agli investimenti pubblici nei combustibili fossili», hanno dichiarato Francesca, Gesualdo, Davide, Gaetano e Gabriella di Ultima Generazione annunciando che «le azioni continueranno finché lo Stato non smetterà di finanziare la nostra morte invece di investire sulla transizione ecologica». Una protesta che è andata in scena in una piazza Duomo affollata di turisti e scolaresche. «Le persone pagano il caro bollette mentre altri si arricchiscono – concludono gli attivisti – Dobbiamo uscire dalla dipendenza dai combustibili fossili».