Emergenza casa, famiglie prime in graduatoria chiedono assegnazione alloggi già pronti: «Ci prendono in giro»

Senza casa, esasperate, stanche di promesse mai mantenute, le famiglie inserite nelle prime posizioni delle graduatorie “sfrattati” e “disagio socio economico” si sono recate, questa mattina, nella sede dell’Assessorato comunale al Patrimonio del Comune di Catania per sollecitare la consegna dei ventiquattro alloggi già pronti in viale Moncada a Librino.

Una donna ci racconta che aspetta risposte dal 2007. Con un disabile in casa, vivono in quattro in poco più di una stanza. E con loro anche i topi.

Ad accompagnare la delegazione di famiglie, la segretaria del Sunia di Catania, Agata Palazzolo.

GUARDA IL VIDEO