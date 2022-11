Elezioni: eletti sindaci nei Comuni di Partinico, Tortorici e Misiliscemi

Tornata elettorale amministrativa ieri in tre Comuni della Sicilia. A Partinico (Palermo) è Pietro Rao il nuovo sindaco. Sconfitti i rivali Bartolomeo Parrino del centrosinistra e Toti Longo sostenuto da FdI e da due liste civiche. A Tortorici (Messina) vince Carmelo Rizzo Nervo, che ha avuto la meglio su Maurilio Foti e Franco Franchina. A Misiliscemi (Trapani) vittoria per Salvatore Tallarita su Giuseppe Peralta. A Partinico e Tortorici i municipi erano stati governati dai commissari dopo lo scioglimento degli organismi per infiltrazioni mafiose; Misiliscemi invece è andato alle urne per la prima volta, dopo la recente nascita del Comune, il 391esimo in Sicilia.