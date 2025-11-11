Un nuovo elettrodotto di circa 45 chilometri tra le stazioni elettriche di Pantano d’Arci, nel Catanese, e Priolo Gargallo, nel Siracusano. È l’ultimo step dei lavori di Terna, gestore delle reti elettriche italiane, in Sicilia. La nuova opera completa il tracciato Paternò–Pantano–Priolo, lunga circa 63 chilometri, e composta dalla tratta Paternò-Pantano, attiva dal 2023, e adesso da Pantano a Priolo. Consentendo di integrare la rete a 220/150 kV con quella a 380 kV.

Con l’obiettivo di integrare le fonti rinnovabili ma, soprattutto, di incrementare la continuità e l’affidabilità della fornitura di energia elettrica nell’area orientale della Sicilia. In due province che spesso subiscono malfunzionamenti. Nello specifico, il nuovo elettrodotto di Terna consentirà di eliminare le congestioni finora presenti sulle linee tra Catania e Siracusa, aumentando la capacità di trasporto e garantendo una maggiore copertura del fabbisogno energetico regionale. Il completamento dell’elettrodotto, inoltre, prevede la dismissione di 155 chilometri di linee e circa 400 tralicci, liberando oltre 300 ettari di terreno.