Eletto il sindaco di uno dei paesi siciliani di origine albanese

A Contessa Entellina, in provincia di Palermo, è stato eletto sindaco l’uscente Leonardo Spera (del Partito democratico), che era l’unico candidato in lizza. La legge prevede che, per essere valida la votazione, è necessario che si rechi alle urne almeno la metà più uno degli elettori e che il candidato riceva la maggioranza delle preferenze. A Contessa Entellina, uno dei paesi siciliani di origine albanese, il quorum complessivo dei votanti rispetto agli iscritti nelle liste elettorali, è stato del 54,09 per cento. Stesso meccanismo di elezione anche per un altro primo cittadino di un comune del Palermitano: si tratta di Giuseppe Sollazzo, che è stato eletto sindaco di Sclafani Bagni. Una riconferma anche per il piccolo centro madonita. Nell’Isola c’è già anche un altro candidato solitario che è stato eletto sindaco: si tratta di Francesco Cacciatore che, per la terza volta, indosserà la fascia di tricolore di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento.