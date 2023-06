Piazza Armerina, l’uscente Nino Cammarata riconfermato sindaco

Nino Cammarata non ha fatto in tempo a togliersi la fascia di primo cittadino di Piazza Armerina. Nella cittadina in provincia di Enna la sfida al ballottaggio è stata tutta interna al centrodestra. A vincerla riconfermando sindaco è stato l’uscente espressione di Fratelli d’Italia che ha battuto l’avversario politico Massimo Domenico Savio Di Seri, vicino alla deputata regionale e commissaria provinciale di Forza Italia Luisa Lanteri.

Nella cittadina in provincia di Enna, l’affluenza definitiva alla chiusura dei seggi (alle 15 di oggi) è stata del 44,48 per cento. Un calo di 9,67 punti percentuali rispetto al primo turno, quando si era arrivati al 54,16 per cento.