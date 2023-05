In Sicilia c’è già in primo sindaco eletto

Non ha fatto nemmeno in tempo a togliersi la fascia tricolore Francesco Cacciatore. Il primo cittadino uscente di Santo Stefano Quisquina è stato riconfermato alla guida della cittadina in provincia di Agrigento. È il primo verdetto delle elezioni comunali in Sicilia. Cacciatore era l’unico candidato alla poltrona di primo cittadino e il solo avversario era il raggiungimento del quorum che è stato raggiunto (con oltre il 50 per cento degli aventi diritto al voto che si sono recati alle urne) nella serata di domenica, ben prima della chiusura delle urne (di oggi alle 15). Per Cacciatore si tratta del terzo mandato.