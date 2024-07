Per un turismo di prossimità e scoperta della Sicilia nascosta: la proposta dell’eco-hotel sul lungomare di Letojanni

«Certi luoghi sono così belli che danno l’idea di essere esclusivi, non per tutti. Ma non è così». E ci si può credere se a dirlo è Giovanni Orazio Maccarrone, direttore dell’Albatros Beach Hotel sul lungomare di Letojanni. Un eco-hotel a quattro stelle che si prende cura anche dell’ambiente circostante. «Non potrebbe essere altrimenti – sottolinea – visto che abbiamo il privilegio di essere immersi in una delle coste più fascinose della Sicilia». Quella della zona di Taormina, su cui da quest’anno sventola anche la Bandiera Blu. Un riconoscimento assegnato alle località europee ed extra-europee che soddisfano criteri di qualità relativi a balneazione delle acque e ai servizi offerti, compresa la pulizia delle spiagge e lo stato degli approdi turistici.

«Il primo mito da sfatare per una struttura come la nostra – dice convinto Maccarrone – è quello che non sia un posto per tutti». Ad alimentare la falsa credenza concorrono più elementi: una posizione privilegiata che consente agli ospiti di guardare dall’alto un panorama mozzafiato – che va dalla baia di Taormina fino alla Calabria – e poi la quantità e la qualità dei servizi offerti. Il lido di fronte all’Albatros beach hotel, per esempio, è aperto a tutti. «Per i nostri ospiti diretti ci sono postazioni riservate e gratuite con comodi lettini e ombrelloni, ma – ci tiene a sottolineare il direttore – chiunque può accedere alla spiaggia e godersi una giornata di relax». Anche degustando uno dei piatti preparati dallo chef del ristorante con soli prodotti locali a chilometro zero o bevendo un drink in riva al mare.

«Con la stagione estiva ormai avviata – aggiunge Maccarrone – i clienti affezionati, specie stranieri, tornano dove sono stati bene. Ma il nostro obiettivo è puntare anche sulla destagionalizzazione e sul turismo di prossimità». Il clima più che mite sull’Isola, infatti, permette all’hotel sul lungomare di Letojanni di restare aperto fino alla metà del mese di novembre. «Il periodo autunnale in questa parte di costa della Sicilia – assicura il direttore – è uno dei più belli per un’esperienza di scoperta anche del territorio circostante». Le temperature permettono anche in autunno di fare ancora più di un tuffo al mare, e anche la mini-pool con l’idromassaggio resta attiva con la possibilità di sorseggiare un drink a bordo piscina su comodi divanetti e pouf. E, per gli ospiti più sportivi, lo staff dell’albergo organizza escursioni, parapendio, snorkeling o altri sport d’acqua. E l’Albatros beach hotel non esclude proprio nessuno con il Welcome kit dedicato ai bambini e agli animali.

«Ci piace pensare che il nostro eco-hotel – continua Maccarrone – diventi punto di riferimento anche per siciliani che vogliono andare alla scoperta di una Sicilia un po’ più nascosta». Non solo un mare meraviglioso, ma anche il fascino dei paesini dell’entroterra: da Savoca, dove è stato anche girato il film Il Padrino, alla piccola comunità di Mandanici, da Castelmola – che fa parte del circuito dei borghi più belli d’Italia – allo stile tutto medievale di Forza d’Agrò dove, camminando per stretti vicoli su cui si affacciano case addossate, si arriva alle imponenti vestigia del castello.