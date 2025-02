Il punto sulle fiere in Sicilia: «Sono un’opportunità di sviluppo economico per i territori»

Il sistema fieristico per lo sviluppo socio-economico dei territori. È il titolo del convegno organizzato per oggi, giovedì 20 febbraio, alla Camera di commercio del Sud Est Sicilia a Catania. Un momento per mettere a confronto analisi ed esperienze sul tema. «Quello dei sistemi fieristici in Sicilia è un settore che ha un ruolo strategico nello sviluppo economico dei territori», spiega il presidente di Siciliafiera Misterbianco Nino Di Cavolo. Un convegno che si è aperto stamattina con i saluti istituzionali del commissario della Camera di commercio Antonio Belcuore, del vicesindaco di Catania Paolo La Greca, del primo cittadino di Misterbianco Marco Corsaro, della prorettrice dell’Università di Catania Francesca Longo, della delegata dell’ordine dei commercialisti Anna Quattrone e della componente dell’ordine degli architetti Melania Guarrera.

«Le fiere rappresentano un’opportunità per attrarre visitatori in periodi dell’anno tradizionalmente meno affollati, contribuendo a diversificare l’offerta turistica e a prolungare la stagione», ha illustrato durante il suo intervento il presidente di Siciliafiera, una realtà che a Misterbianco (in provincia di Catania) porta avanti un impegno che va oltre l’organizzazione di eventi. Nel corso della mattinata, al convegno hanno preso parte il direttore del dipartimento di Economia di UniCt Roberto Cellini, il presidente del comitato scientifico di Siciliafiera Rosario Lanzafame e Giuseppe Scannella, componente del comitato tecnico-scientifico dell’Istituto nazione di bioarchitettura. A chiudere il dibattito mattutino è stata la prorettrice di UniCt Francesca Longo.

Dopo una pausa con un lunch, il pomeriggio sono ripresi i lavori con una tavola rotonda introdotta dal presidente del centro di documentazione, ricerca e studi sulla cultura dei rischi Antonio Pogliese. Gli interventi sono poi stati affidati al vicepresidente dall’Aefi Renato Pujatti, al presidente di Siciliafiera Misterbianco Nino Di Cavolo, al vicario di Confindustria Catania Franz Di Bella, al presidente di Compagnia delle opere Salvatore Motta, il presidente di Confcommercio Catania Pietro Agen, al vicesindaco di Catania Paolo La Greca.

«La nostra – ha sottolineato il presidente di Siciliafiera Misterbianco – è una realtà dinamica in continua evoluzione, un punto di riferimento per tutto il Mediterraneo». E che ha avuto e continua ad avere anche un impatto a livello locale. «Abbiamo effettuato un’attività di riqualificazione urbana a Misterbianco, trasformando un’ex area industriale in disuso in un moderno hub fieristico. Le fiere hanno ricadute importanti anche in termini di occupazione e di promozione del territorio. Investire nelle fiere – ha concluso Di Cavolo – significa investire nel futuro».