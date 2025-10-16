E-commerce e sostenibilità: due fattori che hanno cambiato le strategie di molte aziende

16/10/2025 di , Tempo di lettura 3 min

Negli ultimi decenni, sia il contesto economico sia quello sociale in cui operano le aziende italiane sono
profondamente cambiati. Parte di questo cambiamento è sicuramente da attribuirsi alla crescente importanza delle vendite online tramite le piattaforme digitali (e-commerce) e delle tematiche di sostenibilità ambientale. er quanto e-commerce e sostenibilità siano due fattori non strettamente legati fra loro, entrambi hanno avuto indubbiamente un impatto significativo sulle strategie di molte realtà imprenditoriali. Può quindi essere interessante un’analisi a questo riguardo.

L’impatto dell’e-commerce

Per moltissime aziende, dalle più piccole a quelle che operano nei mercati internazionali, la possibilità di vendere i propri prodotti online ha rappresentato una vera e propria rivoluzione. L’e-commerce consente infatti un accesso diretto ai consumatori di tutto il mondo e gli strumenti digitali consentono di raccogliere dati in tempo reale sulle vendite e sulle preferenze d’acquisto. Data l’importanza crescente di questo canale di vendita, le aziende hanno investito in piattaforme digitali proprietarie e/o stretto accordi con i marketplace più importanti. La possibilità di analizzare i dati di vendita in tempi molto rapidi ha poi consentito alle aziende di adattare le proprie proposte in base alle preferenze dei consumatori, ai quali, peraltro, viene generalmente data la possibilità di recensire i prodotti acquistati.

L’impatto della sostenibilità

Sulle strategie aziendali ha avuto un notevole impatto anche il crescente interesse della politica e dei consumatori verso la sostenibilità ambientale. In passato, l’attenzione a questa tematica era per lo più legata a vincoli normativi, che molte realtà imprenditoriali percepivano forse come un peso, sia burocratico che economico. Con il passare degli anni, però, le cose sono progressivamente cambiate e sempre più aziende basano le loro scelte e la loro politica su criteri di sostenibilità ambientale.
Le strategie aziendali, quindi, hanno sempre di più puntato sulla trasformazione dei processi produttivi (scegliendo quelli meno inquinanti), sull’adozione di materiali riciclati e riciclabili, sulla riduzione delle emissioni inquinanti e sulla tracciabilità dell’intera filiera di produzione. Naturalmente, su questa attenzione alle politiche green puntano molto anche le campagne di marketing, che non mancano di sottolineare la sensibilità delle aziende alle tematiche ecologiche.

Un esempio interessante

Un esempio interessante è rappresentato da Alessi, la storica azienda italiana piemontese specializzata in articoli domestici in metallo per la cucina e le stanze da bagno. L’azienda di Omegna, infatti, ha rafforzato in modo significativo la presenza online e la scelta ha sicuramente pagato. Se infatti analizziamo il fatturato di Alessi su Money Aziende, notiamo che l’azienda ottiene ricavi di poco inferiori ai 74 milioni di euro. Si deve anche notare che Alessi ha scelto di essere una società benefit, ovvero una società che, unitamente allo scopo di lucro, persegue benefici comuni in modo responsabile, sostenibile e trasparente.
Le sue caratteristiche potrebbero renderla uno dei candidati più prestigiosi ai Money Awards nella categoria e-commerce e nella categoria sostenibilità. La prima edizione dei Money Awards si terrà il 27 novembre 2025, nella città di Roma, e in quest’occasione saranno assegnati quattro riconoscimenti: Eccellenza della Sostenibilità 2025, Eccellenza dell’Innovazione 2025, Miglior E-commerce 2025 e Miglior Startup 2025.

Oroscopo speciale: Plutone diretto in Acquario
di

Dal 14 ottobre, Plutone è diretto in Acquario: cosa ci dice l’oroscopo? Il pianeta dismette il moto retrogrado e torna a dare presagi creativi e profondi ai segni d’aria, e dando carburante e anelito ad altri. Nel nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica, ecco cosa comporta la ripresa del moto diretto per i segni zodiacali: […]

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 ottobre 2025
di

Con una Luna che soffia sulla natura più genuina di ogni segno zodiacale, c’è chi sarà più saggio e chi più euforico. Chi dovrà stringere i denti e chi tirerà un sospiro di sollievo. All’interno della nostra rubrica astrologica, ecco l’oroscopo della settimana, a partire da lunedì 13 ottobre 2025, per i 12 dello zodiaco. […]

Oroscopo settimanale dal 6 al 12 ottobre 2025
di

L’oroscopo per questa settimana, da lunedì 6 ottobre, è dominato da Mercurio e Marte, che si uniscono nello stesso segno per decidere di ottenere dei cambiamenti. Sobillano i segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – a creare nuove strategie; mentre Venere è dalla parte dei segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Scopriamo insieme […]

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]