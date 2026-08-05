Foto di polizia

Un pusher di 27 anni è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile in via Capo Passero, a Catania, mentre riceveva del denaro dai conducenti di alcuni veicoli che, dopo una rapida sosta, ricevevano degli involucri. L’uomo nascondeva nel marsupio diverse dosi di droga di tutti i tipi. Dopo averlo individuato, gli agenti sono riusciti a bloccarlo, nonostante, appena qualche istante prima, un complice lo avesse avvertito della presenza della polizia mediante una ricetrasmittente.

La droga sequestrata al pusher in via Capo Passero

Nel marsupio il 27enne aveva diversi involucri di cocaina, crack e marijuana, per un peso complessivo di quasi 50 grammi, nonché una somma in denaro di 90 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. La droga è stata sequestrata e l’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio. Su disposizione del pubblico ministero di turno, il pusher, che era stato condannato per reati specifici nel 2024, è stato condotto nelle camere di sicurezza della questura, in attesa del rito direttissimo.