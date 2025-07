Duplice femminicidio a Naro, condannato all’ergastolo il 25enne Edgar Nedelcov

Foto di rawpixel.com

La corte d’Assise di Agrigento, presieduta dalla giudice Wilma Angela Mazzara, ha condannato all’ergastolo con isolamento diurno per tre anni il 25enne Edgar Omar Nedelcov, cittadino rumeno, riconosciuto colpevole del duplice omicidio delle connazionali Maria Rus, 54 anni, e Delia Zanescu, 58 anni. I fatti risalgono alla notte tra il 4 e il 5 gennaio dello scorso anno, quando l’imputato massacrò le due donne all’interno di un’abitazione, utilizzando una lametta, i pugni e altri oggetti contundenti trovati sul posto. La sentenza è arrivata dopo che una perizia psichiatrica ha escluso la presenza di vizi di mente, confermando la piena capacità di intendere e volere dell’uomo al momento del delitto.

La pubblico ministero Elettra Consoli, durante la requisitoria, aveva chiesto la pena massima, sottolineando la particolare crudeltà dell’aggressione: «Le ha fatte soffrire in maniera gratuita, accanendosi su di loro con violenza», aveva dichiarato, evidenziando l’assenza di movente apparente e il sadismo con cui l’imputato avrebbe infierito sulle vittime. Il verdetto conferma integralmente la ricostruzione dell’accusa, che ha parlato di un gesto lucido e feroce, compiuto senza pietà. Nedelcov, che si trova già in carcere, sconterà la pena in regime di massima sicurezza.