Foto di carabinieri

Due scippi violenti a donne nel Catanese, arrestato 46enne

20/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È Antonio Corallo, 46 anni, l’uomo arrestato da carabinieri della stazione di Paternò in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Catania su richiesta della locale procura. Il 46enne è accusato di due rapine. Gli scippi violenti sarebbero stati eseguiti ai danni di due donne tra il 7 e il 9 settembre 2025.

La prima vittima è stata aggredita mentre per strada aveva la figlia due anni in braccio. Il bandito le ha strappato la collana che indossava scaraventandola a terra. La seconda donna rapinata è stata una ultra 65enne e come tale particolarmente fragile nel momento in cui subiva lo strappo di una collana d’oro. Ad identificare il presunto rapinatore sono stati i carabinieri grazie alle dichiarazioni delle vittime e all’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza della zona.

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