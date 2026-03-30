Nel suggestivo scenario di Punta Secca, perla della costa ragusana resa celebre dalla fiction del commissario Montalbano e dai romanzi di Andrea Camilleri, domenica è andato in scena il Duathlon Sprint Punta Secca, organizzato dal Magma Team. L’evento, inserito nel calendario del Comitato regionale Sicilia della Federazione Italiana Triathlon, ha richiamato atleti e appassionati da tutta l’Isola, coniugando sport e valorizzazione del territorio e trasformando i luoghi iconici del borgo marinaro, che fa parte del Comune di Santa Croce Camerina, in un palcoscenico naturale di grande fascino.

La gara, le transizioni e i vincitori

La prova, con 137 atleti al via, prevedeva, senza interruzioni, una frazione di corsa di cinque chilometri, seguita da 20 chilometri in bicicletta e, infine, una terza frazione ancora di corsa sulla distanza di 2,5 chilometri. Un mix che ha assicurato spettacolo anche per il pubblico, in particolare durante le transizioni, ovvero i momenti in cui l’atleta passa da una frazione all’altra. Per l’occasione, la zona cambio è stata allestita nella piazzetta del porto.

Primo assoluto tra gli uomini Daniele Gambitta (Magma Team), che ha tagliato il traguardo, allestito in piazza del Faro, in 1h00’02”. Secondo posto, con un distacco di 13 secondi, per il compagno di squadra Salvatore Maccarrone. A completare il podio Alberto Lo Casto (Polisportiva Mimmo Ferrito SSD). Tra le donne, successo per Elisabetta Tomasini (T.T. Palermo), che ha completato le tre frazioni in 1h11’40”. Seconda e terza piazza per le portacolori del Magma Team, Matilde Pavone e Guia Buccheri. Il giorno precedente alla prova principale spazio alle gare Duathlon Youth–Kids, riservate ai più piccoli, che hanno aperto il weekend all’insegna dello sport e della partecipazione giovanile. Nutrita la partecipazione con 145 giovanissimi atleti dagli 8 ai 16 anni.