Catania: crack, cocaina e marijuana nello stipetto della cucina e nell’armadio

Quattro grammi di crack e un grammo di cocaina in uno sportello della cucina e una busta con 50 grammi di marijuana nell’armadio. È quanto i poliziotti del commissariato di San Cristoforo hanno trovato durante una perquisizione in casa di un pregiudicato di 23 anni (D.B. sono le sue iniziali) già sottoposto agli arresti domiciliari. Gli agenti sono stati insospettiti perché, entrando in casa, hanno avvertito un forte odore riconducibile a quello di alcune sostanze stupefacenti. Tutta la droga trovata è stata sequestrata insieme anche a un bilancino di precisione, a vario materiale per il confezionamento delle dosi e a 1000 euro in contanti di cui il 23enne non ha saputo giustificare la provenienza e che sono stati ritenuti provento dell’attività illecita.