Foto di polizia

Quindici chili di droga sotto il letto in un b&b: arrestato 37enne catanese

07/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

In un bed and breakfast dell’hinterland etneo un 37enne catanese è stato trovato con quindici chilogrammi di droga nascosta sotto il letto. L’uomo, che da alcuni giorni aveva affittato la stanza, è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile della questura di Catania. Adesso è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto due grandi buste contenenti 138 panetti di hashish, per un peso complessivo di 15,1 chili. Oltre alla droga sono stati recuparati quattro smartphone sui quali verranno effettuati accertamenti tecnici per ricostruire la rete di contatti dell’arrestato.

La droga sotto il letto e l’arresto in flagranza

Il blitz è scattato dopo una serie di controlli mirati nelle strutture ricettive e nelle attività commerciali del territorio provinciale. Immobili dove la polizia sospettava potessero avvenire movimenti legati allo spaccio di stupefacenti. All’interno della camera, la droga era accuratamente nascosta sotto il letto. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dopo le formalità di rito, il 37enne è stato condotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.

