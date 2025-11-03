Foto di polizia

Un frigorifero con all’interno quasi 5 chilogrammi di droga. A scoprirlo, a Catania, sono stati i poliziotti delle Volanti della questura all’interno di una casa nel quartiere Nesima, nella zona nord del capoluogo etneo. Decisivo il supporto dei cani antidroga Mau e Ares che hanno puntato l’ingresso di un garage-

Il frigorifero pieno di droga

La polizia ha rintracciato il proprietario, un 57enne che era nell’abitazione vicina in compagnia dell’anziana madre. Una volta aperto il box i cani poliziotto hanno puntato un frigorifero al cui interno sono stati trovati 305 involucri di marijuana e cinque panetti contenenti hashish per un totale di 4,5 chilogrammi. Tutta la droga è stata sequestrata, mentre il 57enne è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. La procura di Catania ha disposto che l’indagato venga trattenuto nelle camere di sicurezza della questura in attesa di essere giudicato per direttissima.