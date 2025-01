Non il nascondiglio più originale, ma «una sorpresa particolare» come l’hanno definita gli agenti della polizia che hanno arrestato un 24enne trovato, in via Capo Passero a Catania, con in tasca il contenitore dell’ovetto Kinder ma con dentro sostanza stupefacente pronta in dosi da spacciare.

Passando per le vie del quartiere San Giovanni Galermo del capoluogo etneo, i poliziotti hanno notato l’uomo con in mano due buste di plastica e una radiolina ricetrasmittente. Uno strumento solitamente utilizzato dalle vedette nelle piazze di spaccio per comunicare con i pusher. Alla vista dei poliziotti, il 24enne ha gettato per terra le due buste. Come accertato dagli agenti che le hanno poi recuperate, all’interno c’erano 27 dosi di cocaina e 27 dosi di marijuana, per un totale di circa 42 grammi.

Nella tasca del giubbotto dell’uomo sono state trovate delle banconote di vario taglio per un totale di 200 euro, ritenuti frutto dell’attività di spaccio. Sempre in tasca, gli agenti hanno scovato altre due dosi di marijuana nascoste dentro il contenitore di plastica gialla dell’ovetto Kinder.