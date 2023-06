Palagonia, trovato con la cocaina negli slip durante un posto di blocco

I carabinieri del nucleo radiomobile di Palagonia, in provincia di Catania, hanno arrestato un uomo di 42 anni originario di Licata (nell’Agrigentino), ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di droga. Durante un posto di blocco serale lungo la strada statale 417, i militari si sono insospettiti notando il conducente di una Fiat Bravo, che procedeva verso Gela. L’uomo, infatti, notando la gazzella, ha avuto un attimo di esitazione nell’andatura. Una volta fermato in compagnia di un passeggero di 20 anni, il 42enne è apparso turbato. Nel corso della perquisizione in auto è stato scoperto che l’uomo nascondeva all’interno degli slip una confezione sottovuoto di cocaina in pietra dal peso di 55 grammi. L’autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari nell’abitazione catanese della madre.