Automobile finisce contro un palo e si ribalta, un ferito a Carini

Foto di Vigili del fuoco

Incidente stradale a Carini, in provincia di Palermo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare, in via don Luigi Sturzo un’automobilista ha perso il controllo della vettura che è finita contro un palo ribaltandosi. Per estrarre il conducente dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L’uomo, immediatamente soccorso, è stato condotto dai sanitari del 118 in ospedale. La squadra dei vigili del fuoco è ancora sul posto per le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono presenti agenti della polizia municipale di Carini.