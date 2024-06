Scicli, operaio cade dal tetto del mercato del fiore. Trasferito in elisoccorso al Cannizzaro

Un operaio, dipendente di una ditta esterna, è precipitato dal tetto del mercato del fiore in territorio di Scicli, provincia di Ragusa. Secondo le prime informazioni il lavoratore stava effettuando delle riparazioni quando, per cause da accertare, è precipitato da un’altezza di circa cinque metri. Necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento d’urgenza all’ospedale Cannizzaro Catania.