Ancora roghi di rifiuti a Palermo: spazzatura incendiata nei quartieri Zen e Borgo Nuovo

Ancora incendi di rifiuti la notte scorsa a Palermo e in provincia, a Capaci e a Carini. A Palermo i roghi sono stati appiccati in via Michelangelo – nel quartiere Zen – e nel quartiere Borgo Nuovo, dove la raccolta dell’immondizia verrebbe effettuata a singhiozzo. Per spegnere gli incendi è stato necessario l’intervento di diverse squadre di vigili del fuoco in largo Gibilmanna e nelle vie Einaudi, Marciano, Costante Girardengo, Leon Dufourmy, Leonardo Pisano, Pietro D’Alvise, Fausto Coppi e Giuseppe Capparozzo.