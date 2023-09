Siracusa, cocaina e crack nascoste in via Santi Amato

Gli agenti delle volanti hanno sequestrato diversi tipi di droga a Siracusa, durante un controllo che ha riguardato le piazze di spaccio della provincia. In particolare, il sequestro ha coinvolto la via Santi Amato: qui i poliziotti hanno trovato e sequestrato 25 dosi di marijuana, 20 dosi di cocaina e 70 dosi di crack. Si tratta di materiale che i pusher avevano preparato e nascosto per la vendita agli assuntori della zona.