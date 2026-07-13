Catania, in auto panetti ghiacciati di droga con le scimmie: arrestato un 47enne

13/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Panetti di droga ghiacciati con sopra un logo raffigurante delle scimmie. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne residente a Catania. L’uomo è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata nel tardo pomeriggio quando gli investigatori hanno visto un’auto che effettuava alcuni spostamenti sospetti nel centro cittadino. Così hanno deciso di monitorarne i movimenti.

L’hashish nascosta in auto

Dopo un periodo di osservazione in modalità discreta, è scattato il controllo. Fatto accostare il conducente, i carabinieri hanno subito percepito un forte odore, riconducibile a sostanze stupefacenti, dall’interno del veicolo. Quindi hanno proceduto a una perquisizione personale e veicolare. L’attività ha portato i suoi frutti perché nascosti nell’auto, sotto il sedile del passeggero, c’erano ben nove panetti di hashish, per un peso complessivo di più di 900 grammi.

I panetti di droga con il logo delle scimmie

I panetti, confezionati sottovuoto e contraddistinti da loghi commerciali, hanno attirato l’attenzione degli investigatori anche per una particolarità: risultavano particolarmente freddi, come se fossero stati conservati in un ambiente refrigerato. Le successive verifiche sono state estese anche all’abitazione dell’uomo, dove è stato trovato un ulteriore involucro contenente circa 25 grammi della stessa droga.
Alla luce degli elementi raccolti, il 47enne è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, portato nella casa circondariale di piazza Lanza a Catania.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Il catanese Giovanni da Temptation Island a una hit estiva: ‘Non mi faccio sbentare più di lei’
Leggi la notizia

Panetti di droga ghiacciati con sopra un logo raffigurante delle scimmie. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne residente a Catania. L’uomo è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata nel tardo pomeriggio quando gli investigatori […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026
di

L’oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026 parte con lo splendido Giove in Leone, che si intende perfettamente con Urano e Marte in Gemelli. Auspicando crescita per il Leone, che contrasta però con i dubbi di Plutone, e un’espansione controllata per i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario. La bella Venere arriva […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Hotel e strutture ricettive: tre incentivi per un investimento competitivo
di

Digitalizzazione, efficientamento energetico e riqualificazione degli immobili: hotel, b&b e varie strutture ricettive hanno oggi diversi incentivi per sostenere gli investimenti del comparto turistico. La vera sfida, però, è utilizzarli all’interno di una strategia di crescita. In un’estate che, con l’arrivo dei turisti e l’ondata di caldo torrido, fa riflettere sui consumi energetici elevati e […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze