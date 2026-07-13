Panetti di droga ghiacciati con sopra un logo raffigurante delle scimmie. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato un 47enne residente a Catania. L’uomo è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata nel tardo pomeriggio quando gli investigatori hanno visto un’auto che effettuava alcuni spostamenti sospetti nel centro cittadino. Così hanno deciso di monitorarne i movimenti.

L’hashish nascosta in auto

Dopo un periodo di osservazione in modalità discreta, è scattato il controllo. Fatto accostare il conducente, i carabinieri hanno subito percepito un forte odore, riconducibile a sostanze stupefacenti, dall’interno del veicolo. Quindi hanno proceduto a una perquisizione personale e veicolare. L’attività ha portato i suoi frutti perché nascosti nell’auto, sotto il sedile del passeggero, c’erano ben nove panetti di hashish, per un peso complessivo di più di 900 grammi.

I panetti di droga con il logo delle scimmie

I panetti, confezionati sottovuoto e contraddistinti da loghi commerciali, hanno attirato l’attenzione degli investigatori anche per una particolarità: risultavano particolarmente freddi, come se fossero stati conservati in un ambiente refrigerato. Le successive verifiche sono state estese anche all’abitazione dell’uomo, dove è stato trovato un ulteriore involucro contenente circa 25 grammi della stessa droga.

Alla luce degli elementi raccolti, il 47enne è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, portato nella casa circondariale di piazza Lanza a Catania.