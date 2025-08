Maxi sequestro di cocaina a Catania: arrestato un 48enne, trovati oltre 24 chili in casa

Un’anatra nera impressa sui panetti, un logo ricorrente che gli investigatori stanno imparando a riconoscere. E poi un borsone nascosto sotto i vestiti, altri due infilati in un armadio, decine di panetti di cocaina confezionati con cura, pronti per essere immessi sul mercato. È quanto scoperto nei giorni scorsi dalla squadra mobile di Catania che, nel quartiere Barriera, ha arrestato un uomo di 48 anni trovato in possesso di oltre 24 chili di droga. Una quantità imponente, che sul mercato avrebbe generato un giro d’affari illecito stimato intorno al milione di euro.

L’indagine è partita da un’attività info-investigativa che ha condotto gli agenti sulle tracce del catanese, classe 1976. Secondo le segnalazioni, l’uomo avrebbe potuto detenere una partita importante di cocaina all’interno della propria abitazione. Così è scattato l’intervento degli agenti della sezione reati contro la persona, che si sono presentati presso la sua abitazione nel quartiere Barriera. L’uomo, dopo aver aperto la porta, ha ammesso di custodire droga per conto di terzi. All’interno dell’appartamento, i poliziotti hanno quindi proceduto a una perquisizione che ha portato al ritrovamento di un primo borsone contenente 8 panetti da oltre un chilo ciascuno, nascosti sotto buste nere e indumenti. Altri 13 panetti sono stati rinvenuti dentro due borsoni conservati in un armadio, insieme a due ulteriori panetti avvolti in pellicola trasparente e confezionati sottovuoto. In totale, 24,7 chili di cocaina.

Oltre alla droga, all’interno dell’abitazione sono state trovate due bilance di precisione e lo smartphone dell’uomo, ora al vaglio degli investigatori per eventuali ulteriori sviluppi. Il 48enne è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente e, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso il carcere di piazza Lanza, in attesa dell’udienza di convalida.