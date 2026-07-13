Animali di specie protetta tenuti in gabbia a casa: denunciato un 30enne del Catanese

13/07/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Animali di specie protetta tenuti illegalmente in gabbia a casa nel Catanese. Prosegue l’impegno dei carabinieri del comando provinciale di Catania nella tutela dell’ambiente e della fauna selvatica. Nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio, i militari della stazione di Aci Sant’Antonio (nel Catanese), hanno denunciato in stato di libertà un 30enne accusato di detenzione illecita di fauna selvatica protetta, ricettazione e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la
loro natura. Un’operazione portata avanti insieme al nucleo carabinieri Cites di Catania e ai veterinari del dell’Asp di Acireale.

Gli animali di specie protetta trovati in gabbia

Dopo un’attività investigativa mirata con azioni di monitoraggio, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare. Le verifiche, estese anche al garage dell’abitazione, hanno consentito di trovare numerosi esemplari di fauna selvatica detenuti illegalmente, oltre a strumenti utilizzati per la cattura degli animali. In particolare, sono stati trovati otto cardellini, quattro verzellini, due verdoni, un merlo in giovane età. E anche sette esemplari di tartaruga di Hermann (Testudo hermanni), specie particolarmente protetta e inserita tra quelle tutelate dalla normativa comunitaria e dalla Convenzione di Berna.

Gli strumenti di cattura

Nel locale sono stati inoltre sequestrati una rete per l’uccellagione, una corda e tre picchetti in ferro, ritenuti strumenti destinati alla cattura degli animali. I militari del Cites di Catania e i veterinari del dell’Asp hanno valutato lo stato di salute degli animali. Al termine delle verifiche, undici volatili, ritenuti idonei, sono stati immediatamente liberati e reimmessi nel loro habitat naturale all’interno del Parco delle Aci.

Salvaguardare il patrimonio naturale del territorio

Le sette tartarughe sono state invece affidate in custodia a personale specializzato per il successivo reinserimento in natura, mentre il giovane merlo e tre verzellini, non ancora autosufficienti o bisognosi di cure, sono stati posti in custodia giudiziale per consentirne il recupero. Attraverso il capillare controllo del territorio e la collaborazione tra le articolazioni territoriali e i reparti specializzati, si continuano a contrastare le condotte che minacciano le specie protette, contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio naturale del territorio.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Vasto incendio a Siracusa, abitazioni evacuate
Leggi la notizia

Animali di specie protetta tenuti illegalmente in gabbia a casa nel Catanese. Prosegue l’impegno dei carabinieri del comando provinciale di Catania nella tutela dell’ambiente e della fauna selvatica. Nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio, i militari della stazione di Aci Sant’Antonio (nel Catanese), hanno denunciato in stato di libertà un 30enne accusato di […]

Giustizia riparativa per la donna che ha ucciso la figlia: come funziona e chi è la vittima surrogata
Leggi la notizia

Animali di specie protetta tenuti illegalmente in gabbia a casa nel Catanese. Prosegue l’impegno dei carabinieri del comando provinciale di Catania nella tutela dell’ambiente e della fauna selvatica. Nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio, i militari della stazione di Aci Sant’Antonio (nel Catanese), hanno denunciato in stato di libertà un 30enne accusato di […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026
di

L’oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026 parte con lo splendido Giove in Leone, che si intende perfettamente con Urano e Marte in Gemelli. Auspicando crescita per il Leone, che contrasta però con i dubbi di Plutone, e un’espansione controllata per i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario. La bella Venere arriva […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Hotel e strutture ricettive: tre incentivi per un investimento competitivo
di

Digitalizzazione, efficientamento energetico e riqualificazione degli immobili: hotel, b&b e varie strutture ricettive hanno oggi diversi incentivi per sostenere gli investimenti del comparto turistico. La vera sfida, però, è utilizzarli all’interno di una strategia di crescita. In un’estate che, con l’arrivo dei turisti e l’ondata di caldo torrido, fa riflettere sui consumi energetici elevati e […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze