Cocaina e hashish nascosti in una piccionaia: arrestato a Siracusa un 42enne

Un uomo di 42 anni è stato arrestato per spaccio di droga, ieri pomeriggio a Siracusa, dalle forze dell’ordine coadiuvate dalle unità cinofile antidroga della questura di Catania. Il 42enne è stato sorpreso dagli investigatori, nella piazza di spaccio di via Santi Amato, dopo avere ceduto due dosi di cocaina a due assuntori della zona. I poliziotti hanno, inoltre, rinvenuto 21 dosi di cocaina e cinque di hashish in una piccionaia, dove l’uomo era stato visto recarsi. Per il 42enne sono scattati gli arresti domiciliari.

Un provvedimento di carcerazione è stato eseguito, invece, nei confronti di un 59enne. L’arrestato deve espiare una pena residua di 10 mesi di reclusione per il reato di furto aggravato commesso nella città aretusea nel 2018. Gli agenti delle volanti hanno, inoltre, denunciato un uomo di 59 anni sorpreso in corso Matteotti con due coltelli, rispettivamente di 20 e di 28 centimetri, con un paio di forbici e una catena in alluminio. Ulteriori controlli nei pressi di piazza Cosenza, hanno portato alla denuncia di un 16enne. Il minore, già noto alle forze dell’ordine perché gravitante negli ambienti di spaccio, è stato fermato dagli agenti mentre era alla guida di un motociclo. Sprovvisto dei documenti di riconoscimento, di quelli relativi al mezzo a due ruote e invitato a salire a bordo della volante per essere condotto in questura, ha aggredito verbalmente gli agenti che lo hanno denunciato per minacce a pubblico ufficiale e per l’acquisto di cose di sospetta provenienza.