Palagonia, dieci chili di droga consegnati con un pacco postale

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Dieci chili di droga spediti con un pacco postale e consegnati a Palagonia, in provincia di Catania. Due persone, un 18enne e un 52enne, sono stati arrestati in flagranza di reato a Palagonia da finanzieri del comando provinciale di Catania. Per entrambi l’accusa è per il reato di traffico di sostanze stupefacenti.

I due destinati del pacco postale con la droga a Palagonia

I due uomini sono stati bloccati a Palagonia, nel Catanese, dopo la consegna del pacco pieno di sostanza stupefacente. A consegnare è stato un ignaro corriere di un’azienda di spedizioni. All’interno c’erano oltre dieci chilogrammi di hashish. Il 52enne è stato anche denunciato per il furto dell’auto che guidava, che è risultata rubata. Il veicolo è stato prima sequestrato e poi restituito al legittimo proprietario.

Sempre a Palagonia, durante un’altra operazione, la guardia di finanza ha arrestato un pregiudicato. L’uomo in casa aveva una pistola semiautomatica con relativo caricatore contenente sette cartucce.