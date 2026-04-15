immagine creata con l'intelligenza artificiale

Palagonia, dieci chili di droga consegnati con un pacco postale

15/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Dieci chili di droga spediti con un pacco postale e consegnati a Palagonia, in provincia di Catania. Due persone, un 18enne e un 52enne, sono stati arrestati in flagranza di reato a Palagonia da finanzieri del comando provinciale di Catania. Per entrambi l’accusa è per il reato di traffico di sostanze stupefacenti.

I due destinati del pacco postale con la droga a Palagonia

I due uomini sono stati bloccati a Palagonia, nel Catanese, dopo la consegna del pacco pieno di sostanza stupefacente. A consegnare è stato un ignaro corriere di un’azienda di spedizioni. All’interno c’erano oltre dieci chilogrammi di hashish. Il 52enne è stato anche denunciato per il furto dell’auto che guidava, che è risultata rubata. Il veicolo è stato prima sequestrato e poi restituito al legittimo proprietario.

Sempre a Palagonia, durante un’altra operazione, la guardia di finanza ha arrestato un pregiudicato. L’uomo in casa aveva una pistola semiautomatica con relativo caricatore contenente sette cartucce.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Palagonia, dieci chili di droga consegnati con un pacco postale
Leggi la notizia

Dieci chili di droga spediti con un pacco postale e consegnati a Palagonia, in provincia di Catania. Due persone, un 18enne e un 52enne, sono stati arrestati in flagranza di reato a Palagonia da finanzieri del comando provinciale di Catania. Per entrambi l’accusa è per il reato di traffico di sostanze stupefacenti. I due destinati del […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026
di

Nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica con l’oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026. Che vede i segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – fin troppo presi dalle cose da fare, brillanti e pieni di energia e fascino. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sono in fase […]

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 aprile 2026
di

La settimana dal 6 aprile 2026 pare portare significati di rinascita, con l’oroscopo coerente al periodo pasquale. I segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – beneficiano a piene mani di queste nuova voglia di vivere e rinnovarsi. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sembrano risolvere uno dopo l’altro gli […]

Oroscopo del mese di aprile 2026
di

Ad aprile non si dorme mica, parola dell’oroscopo del mese 2026. Per quanto possa essere dolce, in quesi giorni i segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – rinascono con Urano favorevole. I segni di terra godranno dei favori di Venere e della Luna, quindi amore e sentimento per Toro, Vergine e Capricorno. I segni […]

Business in chiaro

Agroalimentare, 70 milioni per la filiera: oltre la materia prima, cosa prevede il bando SRD13
di

Se negli ultimi anni l’agricoltura ha puntato molto sull’innovazione in campo, una delle sfide oggi più importanti riguarda ciò che accade dopo la produzione: trasformazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ed è proprio sui passaggi della filiera agroalimentare che interviene il bando SRD13 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze