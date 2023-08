Catania, cocaina e marijuana spacciate in via Capo Passero dentro pacchetti di chewing gum

Un 30enne e un 16enne, entrambi con precedenti, sono stati arrestati dai carabinieri per concorso nella detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in via Capo Passero a Catania. Per arrivare a loro, i militari hanno prima dovuto neutralizzare le vedette che comunicavano tra loro con ricetrasmittenti. Arrivati sotto i portici davanti all’ingresso delle abitazioni, i carabinieri hanno notato due ragazzi in piedi, uno accanto all’altro: il 30enne aveva con sé il ricetrasmettitore ed era intento a parlare alla radio, il minorenne accanto a lui aveva una borsa nera a tracolla. A un certo punto, i militari hanno notato un’auto avvicinarsi ai due e, quando il 30enne si è accostato alla macchina, hanno deciso di intervenire per effettuare un controllo.

Ed è stato in quel momento che il pusher avrebbe tentato di dare l’allarme attraverso la radio, mentre il minorenne avrebbe lanciato il borsone contro i militari per tentare la fuga. Inseguito, è stato fermato pochi metri più avanti. All’interno della borsa, nascosti in barattolini di chewing gum di varie marche, sono state trovate 142 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 65 grammi, e 35 dosi di marijuana, del peso totale di circa 50 grammi. Nello stesso borsone c’erano anche due bilancini di precisione, il caricabatteria della ricetrasmittente e 1.145 euro in contanti. I due sono stati arrestati, il minorenne è stato portato in un centro di prima accoglienza.