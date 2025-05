Porto Empedocle, 250 dosi di cocaina nascoste nell’autofficina: arrestato un carrozziere

A Porto Empedocle (in provincia di Agrigento) un carrozziere di 54 anni, già con precedenti, è stato arrestato in flagranza di reato detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed è stato segnalato dai carabinieri per gestione non autorizzata di rifiuti. Durante una perquisizione all’interno dell’autofficina di sua proprietà, i militari hanno trovato e sequestrato circa 110 grammi di cocaina purissima e 75 grammi di sostanza da taglio, nascosti in un ufficio. Le modalità di occultamento e la quantità rilevante della sostanza, potenzialmente in grado di generare oltre 250 dosi per un valore stimato superiore ai 13mila euro, hanno escluso l’uso personale.

Nel corso dello stesso intervento, i carabinieri hanno accertato che il terreno vicino all’officina era stato adibito, senza autorizzazioni, a deposito di rifiuti urbani e speciali, costituiti da materiale ferroso e residui di lavorazione. Il carrozziere 54enne di Porto Empedocle è stato arrestato, su disposizione della procura di Agrigento, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.