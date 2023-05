La droga nascosta dentro un faro da cantiere nel Messinese

Uno zainetto con la stampa del pesce Nemo – il protagonista di un cartone animato – nascosto dentro un faro da cantiere. Uno stratagemma che due uomini hanno utilizzato per trasportare più di un chilo di hashish in panetti. A scoprire l’insolito nascondiglio per la droga sono stati i carabinieri di Pace del Mela (in provincia di Messina) che, durante un controllo, hanno fermato l’auto a bordo della quale viaggiavano due uomini: uno è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, stesso reato per cui l’altro è stato denunciato. Nello stesso zainetto, occultato dentro il faro da cantiere, è stato trovato anche un bilancino di precisione che è stato sequestrato. Così come la sostanza stupefacente che è stata inviata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio. I due uomini sono stati portati in caserma per gli accertamenti: il conducente dell’auto è stato denunciato, mentre il passeggero è stato arrestato e portato nella casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.

