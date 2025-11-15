Foto di carabinieri

Trovate divise della polizia nascoste in una canna fumaria a Palermo

15/11/2025

Droga, munizioni e divise della polizia, sono state sequestrate dai carabinieri a Palermo. Nel quartiere San Filippo Neri i carabinieri hanno notato un giovane che, appena vista la pattuglia, ha tentato di allontanarsi con una bici elettrica. Fermato dopo pochi metri, è stato trovato con 23 dosi di crack nascoste nel bauletto e 170 euro in contanti, ritenuti il frutto delle vendite. Per il 23enne il gip ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le divise della polizia in una canna fumaria

Poche ore dopo, un secondo intervento ha portato a un ritrovamento ben più inquietante. Su un terrazzo condominiale in via Fausto Coppi, alcuni ragazzi sono fuggiti appena avvistata la pattuglia, ma i carabinieri li hanno seguiti sul tetto. È lì, dentro una canna fumaria, che sono saltati fuori due sacchetti di plastica: uno pieno di 22 cartucce calibro 12, l’altro con tre divise complete della polizia di Stato, comprensive di giacche, pantaloni, stellette e stemmi della Polstrada.

Preso pusher davanti a una scuola

La giornata si è chiusa in piazza Don Bosco, davanti a una scuola, dove i militari della stazione Crispi hanno sorpreso un altro giovane in pieno scambio: alcuni involucri consegnati in cambio di denaro. Il 23enne, arrestato in flagranza, aveva addosso 16 dosi di hashish ben nascoste nelle tasche e 130 euro considerati provento dello spaccio.

