A distanza di pochi giorni da analoga operazione, anche dall’alba di oggi sono in corso nuovi controlli interforze allo Zen 1 e Zen 2 (quartiere San Filippo Neri) da parte delle forze dell’ordine. L’attività interforze condotta dalla polizia, dai carabinieri e dalla guardia di finanza conta l’impiego sul campo di circa 200 uomini dei Reparti territoriali e dei reparti organici. Presenti anche le unità aeree e cinofile antisabotaggio e antidroga dei Reparti speciali e del reparto Prevenzione crimine Sicilia Occidentale della polizia di Stato.

I riscontri investigativi già acquisiti hanno determinato i nuovi controlli interforze allo Zen, inseriti in un programma coordinato di controllo sistematico del territorio con obiettivi specifici. Quindi le forze dell’ordine si sono orientate verso la ricerca di armi e sostanze stupefacenti, il controllo mirato di persone e veicoli in transito o presenti nelle aree sensibili.

Inoltre, hanno controllato alcuni soggetti destinatari di misure di prevenzione e di sicurezza ed l’accertato di violazioni amministrative. Hanno riscontrato anche i requisiti previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento a licenze, titoli autorizzatori e regolarità delle attività commerciali.

I servizi sono integrati dal controllo aereo attraverso indicazioni provenienti dagli elicotteri delle forze di polizia impiegate che, già da alcune ore, stanno sorvolando i popolosi quartieri restituendo immagini in tempo reale alla sala operativa per ulteriori approfondimenti.