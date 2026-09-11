Droga a Messina: sequestrati circa 3,5 chili di stupefacenti 

Foto di Guardia di finanza

Sono stati sequestrati quasi 3 chilogrammi di hashish ed oltre 500 grammi di cocaina, nei pressi della stazione ferroviaria di Messina Centrale dalla guardia di finanza locale. Il responsabile è stato arrestato durante un turno di servizio volto al contrasto dei traffici illeciti, con l’ausilio delle dipendenti Unità Cinofile, soprattutto presso i principali punti di accesso alla Sicilia. In particolare. Grazie al fiuto del cane antidroga Haidy, infatti, è stato individuato un bagaglio a mano appartenente ad un soggetto appena sceso da un autobus proveniente dal nord Italia, il quale, alla vista dei militari tentava di darsi alla fuga, venendo prontamente fermato.

Il successivo controllo ha permesso di trovare due pacchetti trasportati dal soggetto fermato all’interno di altrettanti bagagli a mano, di cui uno contenente trenta panetti di hashish, pari a quasi 3 kg e uno contenente oltre mezzo chilogrammo di cocaina, per un valore complessivo stimato in circa 130.000 euro. Dai successivi approfondimenti eseguiti nei confronti della persona fermata, è stato appurato che la stessa è di origini marocchine, senza fissa dimora e destinataria di due provvedimenti di espulsione. Sulla base delle risultanze investigative l’indagato è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, per traffico di sostanze stupefacenti e traferito presso la casa circondariale di Messina – Gazzi.