Una intera palazzina, in via Sant’Isidoro, a Palermo, del tutto allacciata in modo abusivo alla rete elettrica. La comune trovata dei 13 residenti è stata scoperta dai carabinieri insieme ai tecnici di Enel nello stabile nel quartiere Borgo nuovo. Gli inquilini sono stati tutti denunciati per furto aggravato di energia elettrica.
Palermo, intera palazzina con allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica
Una intera palazzina, in via Sant’Isidoro, a Palermo, del tutto allacciata in modo abusivo alla rete elettrica. La comune trovata dei 13 residenti è stata scoperta dai carabinieri insieme ai tecnici di Enel nello stabile nel quartiere Borgo nuovo. Gli inquilini sono stati tutti denunciati per furto aggravato di energia elettrica.